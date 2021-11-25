Глава JPMorgan неудачно пошутил о Китае: представляет ли это угрозу банку с Уолл-стрит

Главный исполнительный директор одного из крупнейших банковских холдингов США JPMorgan Джеймс Даймон признался, что сожалеет о своем недавнем комментарии относительно Коммунистической партии Китая.

История JPMorgan в Поднебесной началась еще в 1921 году, согласно официальному сайту инвестиционного банка. Тогда была основана и главная политсила Китайской Народной Республики (КНР).

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Американский бизнесмен неудачно пошутил о Китае

Комментарий главы JPMorgan представляет риск для амбиции банка в контексте развития своей деятельности в Китае. В августе JPMorgan получил одобрение китайских регуляторов, чтобы стать первым полноправным иностранным владельцем брокерской компании с ценными бумагами в стране. Китайские эксперты в США отметили, что скорые извинения должны гарантировать отсутствие серьезных проблем.

Я сожалею и не должен был делать такой комментарий. Я пытался подчеркнуть силу и долговечность нашей компании,

– подчеркнул Даймон.

По словам источника, знакомого с позицией Даймона относительно этой ситуации, он понял, что совершил ошибку почти сразу после того, как озвучил этот комментарий. Извинив реакцию, бизнесмен решил извиниться. Позже глава банка по Уолл-стрит добавил, что в целом "не стоит шутить или унижать какую-либо группу людей, будь то страна, ее руководство или какая-либо часть общества и культуры". Он подчеркнул, что подобные высказывания мешают построению конструктивного диалога, который сейчас необходим как никогда.

Глава JPMorgan неудачно пошутил о Китае / Фото Bloomberg

Что именно публично сказал Джеймс Даймон о Китае Главный исполнительный директор банковского холдинга JPMorgan, входящего в "Большую четверку" крупнейших банков США, во время панельной дискуссии на Boston College Chief Executives Club сказал, что JPMorgan сможет продержаться в Китае дольше главной политсилы страны. Его заявление было сделано в контексте того, что в 2021 году Коммунистическая партия Китая Главный исполнительный директор банковского холдинга JPMorgan, входящего в "Большую четверку" крупнейших банков США, во время панельной дискуссии на Boston College Chief Executives Club сказал, что JPMorgan сможет продержаться в Китае дольше главной политсилы страны. Его заявление было сделано в контексте того, что в 2021 году Коммунистическая партия Китая отпраздновала 100-летие со дня своего основания . В то время как JPMorgan праздновал 100-й юбилей работы в этой стране.

Решение официального Пекина позволить JPMorgan в полной мере владеть бизнесом с ценными бумагами стало важной вехой в открытии рынков капитала Китая после лет постепенных шагов и давления со стороны Вашингтона. На фоне этого ученые сделали несколько выводов:

Пекин признает важность привлечения иностранных банков для внутреннего финансового развития Китая.

В то же время, они добавляют, что западным компаниям, которые ведут бизнес в Поднебесной, все еще нужно действовать осторожно.

Обычно руководители глобальных компаний, работающих в КНР, не делают рисковых заявлений по отношению к этой стране и ее властям. С последствиями критики официального Пекина сталкивались банки HSBC и UBS, а также юридическая компания Mayer Brown.