Гірше, ніж прогнозують: мільярдер з США назвав головну загрозу для ринків та соціуму

Американський інвестор та мільярдер Пол Тюдор Джонс назвав інфляцію головною загрозою для фінансових ринків та соціуму. Чому він так вважає – читайте далі.

Інвестор, капітал якого видання Forbes оцінює капітал інвестора у 7,3 мільярда доларів, додав, що інфляція навряд чи має перехідний характер. Тим самим він відкинув прогноз Федеральної резервної системи США та кількох інших центробанків щодо того, що інфляція буде короткотривалою.

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Пол Тюдор Джонс назвав інфляцію загрозою №1

Засновник та генеральний директор Tudor Investment Corporation зазначив, що безпрецедентні фіскальні та грошово-кредитні стимули, які допомагали підтримувати економіку на фоні падіння через пандемію коронавірусу, привели до її перегріву. Зокрема, Федеральний резерв додав до свого балансу приблизно 4 трильйони доларів та знизив ставки до історичного мінімуму. Крім того, Конгрес США виділив американцям 5 трильйонів доларів у вигляді соціальних виплат.

Інфляція може бути набагато гіршою, ніж ми боїмося. У нас є попит, який на 3,5 трильйона доларів більше ніж зазвичай, які просто лежать на ліквідних рахунках. Вони можуть потрапити в акції, криптовалюти, нерухомість, або бути використані.

– додав інвестор.

Мільярдер назвав це "величезною кількість сухого порошку", який просто лежить там і чекає, коли його використають, тому інфляція не буде тимчасовою. Пол Тюдор Джонс додав, що Індекс споживчих цін виріс у вересні, оскільки проблеми з постачанням та нестача працівників підтримують інфляцію.