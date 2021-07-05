Гірше, ніж пандемія COVID-19: Воррен Баффет прогнозує нові загрози
Джерело:Entrepreneur
Американський мільярдер Воррен Баффет, відомий як "Оракул Омахи", впевнений, що в майбутньому настане нова пандемія, яка може бути гіршою, ніж COVID-19. І незважаючи на отримані уроки, людство не буде готовим до неї.
Про це генеральний директор Berkshire Hathaway розповів під час шоу CNBC.
Зверніть увагу Жодних секретів: головні правила жінок-інвесторів на фінансових ринках
Нова пандемія
"Ми знаємо, що існує ядерна, хімічна, біологічна та кіберзагрози. У кожного з них є жахливі можливості. Здається, це не те, з чим суспільство повністю готове мати справу", – сказав Баффет.
Інвестор, який посів дев'яте місце в рейтингу мільярдерів Forbes зі статками понад 100 мільярдів доларів, заявив, що головний урок, який його навчив коронавірус, полягає в тому, що світ не готовий мати справу з надзвичайними ситуаціями.
Я дізнався, що люди знають не так багато, як думають,
– вважає Баффет.
Економічні наслідки COVID-19
Баффет також зауважив, що економічні наслідки пандемії непропорційно впливають на бізнес.
Багато сотень тисяч або мільйони малих підприємств страшенно постраждали,
– сказав він.
Водночас інші компанії процвітали. Наприклад, автомобільні компанії отримали рекордні прибутки. І справді Tesla відзвітувала, що у другому кварталі її продажі зросли на 122% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
"Пандемія була дуже непередбачуваною, але вона допомогла багатьом людям та компаніям", додав інвестор.Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.