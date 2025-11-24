Усе, аби покрити збитки: "Газпром" продасть один з найбільших нафтохімічних комплексів Росії

"Газпром" планує продаж одного з найбільших нафтохімічних комплексів Росії. Йдеться про "Газпром нефтехім Салават".

Чому хочуть продати "Газпром нефтехім Салават"?

Завдяки цій угоді, "Газпром" планує покрити збитки, які були отримані від втрати європейського газового ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК.

Цікаво! Нафтохімічний комплекс "Газпром нефтехім Салават" знаходиться у Башкирії.

Що відомо про цей продаж:

планують продати підприємство "Газпром нефтехім Салават" холдингу "Росхім";

станом на зараз, ця угода оцінюється у 250 – 270 мільярдів рублів.

Як зазначає видання "Коммерсант", "Газпром" зараз зазнав таких збитків через втрату європейського ринку:

протягом січня – вересня цього року чисті збитки компанії сягнули – 170 мільярдів рублів;

водночас, зазначимо, що збитки за перші 9 місяців 2025 року менші ніж у 2024;

валовий прибуток за перші 9 місяців 2025 року збільшився на 50% і сягнув – 1,26 трильйона рублів.

Що відомо про угоду для продажу "Газпром нефтехім Салават"?

Компанія "Газпром нефтехім Салават" виробляє більш як 150 видів продукції. Зокрема, там виготовляються: бензин, аміак, поліетилен, сірку, бутиловий спирт дизель і так далі. Ця продукція постачається не тільки до федеральних округів. Також здійснювався імпорт цих товарів у понад 20 країн.

"Росхім" прагне придбати "Газпром нефтехім Салават", аби збільшити свою присутність на ринку та стати новим лідером. Зауважимо, що основне спрямування діяльності цієї компанії, це виробництво сульфату заліза, сірчаної кислоти, кальцинованої соди, а також – діоксиду титану.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, що, аби врятувати "Газпром", Кремль ухвалив рішення про податкові послаблення для компанії. Фактично, зараз Москва "субсидіює" збитки свого газового гіганта.