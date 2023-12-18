Російський "Газпром" похвалився новим рекордом у Китаї: чому виникли підозри 

Російський "Газпром" публічно заявив, що обсяги постачання блакитного палива до Китаю зросли до рекордного рівня. Водночас варто враховувати кілька важливих нюансів.

За даними "Газпрому", новий історичний рекорд за добу нібито зафіксували 16 грудня 2023 року. Додають, що йдеться про постачання газу до Китаю через газопровід "Сила Сибіру", повідомляють російські ЗМІ.

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"Газпром" заявив про новий рекорд у Китаї

Додають, що Китай вкотре збільшив заявку на газ, перевищивши добові контрактні зобов'язання. Процес постачання газу до другої економіки світу проходять у рамках договору між "Газпромом" та китайською національною нафто-газовою корпорацією CNPC.

Наразі фактично неможливо перевірити дані, які надав "Газпром" про "новий історичний рекорд". Річ у тому, що російський монополіст не вказав конкретних обсягів постачання газу до Китаю.

Для контексту, додамо дані про експорт газу до Китаю через газопровід "Сила Сибіру" у попередні роки:

У 2021 році компанія "Газпром" направив до Китаю 10,39 мільярда кубометрів;

У 2022 році цей показник зріс до 15,4 мільярда кубометрів;

Згідно з планом на 2023 рік, мали намір експортувати до Китаю 22 мільярдів кубометрів газу, тоді як у 2024 році прагнуть "дійти" до 30 мільярдів кубометрів газу.

Посилення співпраці між Росією та Китаєм на газовому ринку, зокрема, спричинила втрата європейського ринку для держави-агресорки. Тож, таким чином росіяни намагаються компенсувати збитки. Офіційна Москва також чекає на початок будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".