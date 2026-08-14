Що відомо про "Куб"?
Наразі застосунком "Куб" користується приблизно 3 мільйони українських споживачів, повідомляє Нафтогаз. Завантажити застосунок можна через:
- Google Play;
- App Store.
Основною перевагою "Куба" є те, що він має широкий функціонал. Зокрема, завдяки йому можна:
- передавати показники лічильника (у тому числі й за фото);
- оплачувати рахунки;
- дізнатися історію споживання;
- слідкувати за історією платежів;
- оновлювати дані власника особового рахунку;
- слідкувати за заборгованістю (зокрема за можливістю її реструктуризації);
- а також звертатись за інформаційною підтримкою.
Цікаво! З червня 2026 року споживачі отримали можливість сплачувати рахунки через "Куб" без комісії.
До того ж "Куб" можна інтегрувати з Дією. Це, наприклад, дозволить швидко оновити дані особового рахунку.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Зауважимо, "Куб" є альтернативним методом для платежів онлайн. Адже оплата за спожитий газ через офіційні чат-боти Нафтогазу у месенджерах Viber та Telegram стала недоступна ще з березня 2026 року.
Нагадаємо, українці платять не тільки за споживання газу, а також і за його розподіл. Це окремі платежі. Плата за розподіл газу стала, вона залежить від даних за минулий газовий рік.