Що відомо про "Куб"?

Наразі застосунком "Куб" користується приблизно 3 мільйони українських споживачів, повідомляє Нафтогаз. Завантажити застосунок можна через:

  • Google Play;
  • App Store.

Основною перевагою "Куба" є те, що він має широкий функціонал. Зокрема, завдяки йому можна:

  • передавати показники лічильника (у тому числі й за фото);
  • оплачувати рахунки;
  • дізнатися історію споживання;
  • слідкувати за історією платежів;
  • оновлювати дані власника особового рахунку;
  • слідкувати за заборгованістю (зокрема за можливістю її реструктуризації);
  • а також звертатись за інформаційною підтримкою.

Цікаво! З червня 2026 року споживачі отримали можливість сплачувати рахунки через "Куб" без комісії.

До того ж "Куб" можна інтегрувати з Дією. Це, наприклад, дозволить швидко оновити дані особового рахунку.

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Зауважимо, "Куб" є альтернативним методом для платежів онлайн. Адже оплата за спожитий газ через офіційні чат-боти Нафтогазу у месенджерах Viber та Telegram стала недоступна ще з березня 2026 року.

Нагадаємо, українці платять не тільки за споживання газу, а також і за його розподіл. Це окремі платежі. Плата за розподіл газу стала, вона залежить від даних за минулий газовий рік.