Фурор на крипторинку: радник Ілона Маска та співзасновник Ethereum об'єдналися заради Dogecoin

Криптовалюта Dogecoin була створена як жарт у 2013 році. З того часу цифрова монета стала мільярдним гігантом з підтримкою таких впливових фігур як Ілон Маск та Марк Кубан. На фоні цього відновлює роботу Dogecoin Foundation. Чим буде займатися фонд та хто увійде до його правління – читайте далі.

Dogecoin Foundation – це некомерційна організація, яка має на меті розвивати, підтримувати криптовалюту та захищати її товарний знак. Фонд був заснований у 2014 році, проте з часом він розпався. Зараз організація планує знайти інвесторів, які будуть підтримувати її протягом трьох років. Ціль – найняти персонал та працювати над Dogecoin постійній основі.

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Творець Ethereum та радник Ілона Маска підтримали Dogecoin

На офіційному сайті Фонду зазначено, що члени правління кожного місяця будуть проводити зустрічі щодо проєктів, які пов'язані з Dogecoin. Основні принципи організацію були опубліковані в окремому маніфесті. Прихильники цифрової монети планують зосередити свою увагу на користі, надійності, гостинності та представництві.

Ми – Dogecoin, випадковий крипторух, який змушує людей посміхатися. Ми створюємо валюту для людей і прагнемо робити тільки хороше кожен день,

– йдеться у маніфесті.

Цього разу до правління Dogecoin Foundation увійшли:

співзасновник Ethereum Віталік Бутерін – радник по блокчейну та криптографії,

творець Dogecoin Білл Маркус – радником по спільноті та мемам,

глава сімейного офісу Ілона Маска Джаред Бірчелл – радник з юридичних та фінансових питань,

основний розробник Dogecoin Макс Келлер – технічний радник.

За даними CoinDesk , станом на 19 серпня ціна Dogecoin коливається на рівні. Ринкова капіталізація криптовалюти становитьдоларів.

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