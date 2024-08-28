Британський фунт стрімко зміцнює свої позиції на валютному ринку. На валюту впливає ситуація навколо центробанків США та Великої Британії.

Британський фунт зафіксував новий рекорд на ринку

Фунт стерлінгів подорожчав до найвищого рівня відносно долара з березня 2022 року. Річ у тому, що інвестори очікують на зниження процентних ставок у США почнеться швидше, ніж у Великій Британії.

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Новий стрибок курсу фунта стерлінгів зафіксували після того, як топові банкіри представили різні прогнози щодо процентних ставок у США та Великій Британії. Пізніше фунт трохи впав в ціні, але загальне зростання курсу сприяє тому, що валюта на шляху до найкращого результату за місяць з листопада.

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Фунт стерлінгів також зростає завдяки кращим, ніж очікували, економічним даним у Великій Британії, які фіксують в останні місяці. Крім того, на валюту впливає оптимізм, що новий уряд сприятиме посиленню політичної стабільності та запровадження реформ, що сприятимуть зростанню.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.