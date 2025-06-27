У долара проблеми: фунт стерлінгів близький до рекорду

Фунт стерлінгів продемонстрував найсильніше тижневе зростання щодо долара за чотири місяці. Крім того, курс британської валюти утримується поблизу майже чотирирічного максимуму, якого фунт досяг нещодавно.

Що відбувається з курсом фунта

У п'ятницю, 27 червня, фунт стерлінгів подорожчав на 0,14%, до 1,13 долара, лише трохи відступивши від максимуму, який було досягнуто у четвер – 1,37 долара. Це був найвищий рівень з кінця 2021 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зростання фунта цього року в основному відображає слабкість долара і зміцнення євро, що додатково впливає на фунт стерлінгів, оскільки британьска валюта та євро пов'язані тісною торговельною залежністю,

– йдеться в аналітичній записці Rabobank.

Примітно! Цього тижня фунт додав 2,2% до долара, що стало найзначнішим приростом з початку березня. Аналітики зазначають, що короткочасне зміцнення американської валюти на фоні конфлікту між Ізраїлем та Іраном пішло на спад.

Основну внутрішню підтримку фунта виконував Банк Англії, який повільніше знижував відсоткові ставки, ніж банки інших країн, особливо Європейський центральний банк. Причиною цьому називають нестабільну ситуацію з інфляцією у Великій Британії.