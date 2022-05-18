Фронт у форматі NFT: як невзаємозамінні токени допомагають боронити Україну

Сучасні виклики вимагають неординарних підходів та рішень. Відтак задля того, аби допомогти та підтримати Україну активно використовують NFT. Про цифрові проєкти та цілі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Протягом останніх років технологія NFT привертає все більше уваги. Йдеться про тип цифрового активу, який працює на базі блокчейну і дозволяє отримати право власності. Крім того, кожен NFT – це унікальний цифровий предмет.

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Це можуть бути картинки, відео, твіти, меми тощо. Після нападу Росії на Україну у віртуальному світі створили ще один фронт, одним із головних елементів якого є саме NFT.

Символ незламності України у форматі NFT

Міністерство цифрової трансформації об'єдналося з українськими розробниками відеоігор та цифровими митцями задля того, щоб допомогти Україні. Серед них творці відеоігор Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt. Спільно вони створили NFT-колекцію "Avatars for Ukraine".

Початок аукціону NFT-колекції, елементами якої стали 70 елементів-символів незламності та боротьби українців, на 19 травня. Допоможе з цим платформа NFT-музею MetaHistory. Усі кошти залучені від продажу колекції Avatars for Ukraine передадуть на гуманітарну допомогу для українських захисників, повідомляє Мінцифри.

Слова президента, які не казав ніхто

Офіційний сайт MetaHistory інформує, що головні цілі проєкту – зберегти пам'ять про події в Україні, розповсюджувати правдиву інформацію та збирати кошти задля підтримки України. На момент створення цього матеріалу, музей зумів зібрати

На Хмельниччині арткоманда "Присутність" також створила цікавий NFT-проєкт, головним героєм якого став чинний президент України Володимир Зеленський. Засновник агенції Олександр Владика у коментарі 24 каналу розповів, що це їхній перший досвід роботи з технологією NFT.

Головним художником та творцем цифрової збірки "mr.President" є Ліза Обуховська. Загалом цифрова колекція нараховує 10 тисяч унікальних картинок з українським гарантом у різних образах. До того ж автори мали на меті показати, що президентом може бути кожен, просто у цей складний час ним є Володимир Зеленський.

Він говорив слова, які не казав жоден президент України.

– пояснив він вибір головного героя для NFT-колекції.

Олександр Владика додав, що наразі економіка цього проєкту розділена на два види: до закінчення війни, яку почала Росія, вони будуть перераховувати 90% отриманих коштів на потреби українського народу та тваринок, а 10% – залишати на подальший розвиток.

Головне спрямування – це гуманітрна допомога. Проте після закінчення війни план наступний: 50% від залучених коштів передати на підтримку України. На цьому команда не планує зупинятися та готує ще один NFT-проєкт "UFreedom", за допомогою якого автори прагнуть висвітлити ідею боротьби за свободу в Україні.

Підтримка Мадонни

Підтримати Україну вирішила й всесвітньо відома співачка Мадонна. Для цього вона теж обрала NFT. Співачка у колаборації з цифровим художником Beeple із США створила NFT-колекцію з трьох відеороликів. Проєкт отримав назву "Mother Of Creation".

У твітері Мадоннащо усі вторговані кошти вони передадуть трьом некомерційним організаціям, які допомагають жінкам та дітям у всьому світі.

Однією з них стала The Voices of Children Foundation – організація, яка допомагає дітям постраждалим від російської війни в Україні. Йдеться про психологічну підтримку. Фонд уже відреагував на заяву Мадонни.

Ми дуже вдячні! Уявіть собі, Мадонна збирає кошти для The Voices of Children. Так, та сама Мадонна, яку ви всі знаєте десятиліттями. Тепер вона розповідає світові про жорстокість російських загарбників в Україні,

– йдеться у твітері організації.

Збереження культурної спадщини

В Україні створили проєкт під назвою "We beleive", мета якого зібрати кошти на відновлення об'єктів культурної спадщини, які постраждали у наслідок військової агресії Росії. За реалізацією цієї ініціативи стоять Мінкульт, Держагентство з питань мистецтв і мистецької освіти й комунікаційна агенція Postmen.

У рамках цього проєкту створили колекцію писанок у форматі NFT на блокчейні Ethereum. Натхненням для цього зібрання стали міста України, які чинять опір російській навалі. Кожна цифрова писанка унікальна, адже на кожному об'єкті зображені орнаменти притаманні певному регіону України. Усі отримані кошти залучені за допомогою NFT-колекції перерахують на спеціальний рахунок українського Мінкульту.

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