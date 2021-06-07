Франція оштрафувала Google майже на 300 мільйонів доларів: реакція техгіганта  

Франція активно намагається врегулювати ринок реклами в Інтернеті. Першою під удар потрапила компанія Google, отримавши багатомільйонний штраф. Про факти та цифри – читайте далі.

Антимонопольний регулятор Франції оштрафував американського гіганта на 267 мільйонів доларів. Це рішення було ухвалено після розслідування, під час якого з'ясували, що компанія зловживає своїм положенням на ринку. Зокрема, йдеться про те, що деякі інструменти Google стали практично незамінними для великих видавництв.

Зверніть увагу Цифрова ера: прості поради для розумного інвестування в криптовалюту

Франція оштрафувала Google

Дії французької влади – це спроба створити більш сприятливу сферу для видавництв, які буди лідерами ринку до появи Інтернету, але після виходу на арену Google та Facebook втратили свої позиції. Корпорація погодилася змінити правила в деяких своїх сервісах онлайн-реклами. Техгігант не буде оскаржувати це рішення у суді, тож угоду між Google та французьким антимонопольним регулятором можна назвати прецедентом.

Рішення про введення санкцій проти Google має особливе значення, оскільки це перше у світі рішення, зосереджене на складних алгоритмічних процесах аукціонів, від яких залежить рекламний бізнес в Інтернеті,

– заявила очільниця антимонопольного законодавства Франції Ізабель де Сільва.

Франція розпочала розслідування проти Google після скарги французької видавничої групита бельгійської компанії

Чиновниця також додала, що сума штрафу буде зменшена через досягнення консенсусу між сторонами, проте вона не вказала на скільки саме. Згідно з умовами мирової угоди, компанія Google зобов'язалася поліпшити взаємодії сервісів Google Ad Manager зі стороннім рекламним сервером та платформою для продажу рекламних місць.