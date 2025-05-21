Потужна країна Європи буде стежити за тіньовим флотом Росії: що відомо про місію

Франція посилює свою присутність в Балтійському морі. Зокрема, країна напривила в регіон розвідувальне судно. Одне із завдань судна стежити за діями Росії.

Франція буде стежити за тіньовим флотом Росії

Франція направила в Балтійське море розвідувальне судно. Відповідне рішення у Франції ухвалили вперше, інформує 24 Канал з посиланням на Kieler Nachrichten. Судно вийшло в Балтійське море за наказом французького Директорату військової розвідки.

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Йдеться про 101-метрове судно Dupuy de Lome, яке може перехоплювати радіосигнали, пов'язані з діяльністю Росії. Судно почало працювати в регіоні 16 травня 2025 року. Проте місію судна в Балтійському морі не розривають. Офіційних даних про неї наразі немає.

До теми! Термін перебування французького судна в морі без перерви становить до 30 днів. Тоді як екіпаж нараховує приблизно 100 осіб. В команді є як цивільні, так і військові професіонали.

Додають, що французьке судно може прослуховувати кораблі, які входять до тіньового флоту Росії. Москва використовує Балтійське море для шпигунства та саботажу, а також транспортування нафти в обхід санкції Заходу.

Нагадаємо, що Україна закликає знизити цінову стелю на російську нафту, яку країни G7 встановили на рівні 60 доларів за барель. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що розумна гранична ціна для нафти з Росії – це 30 доларів за барель.