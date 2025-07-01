Краще за Скорсезе з Ді Капріо: як "Формула-1" ставить касові рекорди та приносить гроші Apple

Гоночна драма "Формула-1" з Бредом Піттом та Хав'єром Бардемом очолила чарти касових зборів та зібрала 144 мільонів доларів у світовому прокаті за перші вихідні. Картинка стала першою по-справжньому комерційно успішною кінострічкою Apple.

Рекорди "Формули-1"

За межами США та Канади, де картина зібрала 55,6 мільона доларів, найбільшими ринками стали Великобританія (9,2 мільона), Китай (9 мільонів) та Мексика (6,7 мільона). Для Apple, яка займалась виробництвом, це перший фільм, що одразу став касовим хітом, пише 24 Канал з посиланням на Variety.

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Примітно! Раніше компанія Apple інвестувала в проекти на кшталт "Вбивці квіткового місяця" Мартіна Скорзсезе з Леонардо Ді Капріо у головній ролі та "Наполеон" Рідлі Скотта. Вони не показали переконливих результатів у прокаті.

Як зазначається, при виробничому бюджеті близько 250 млн доларів та значних маркетингових витратах фільму треба зібрати значно більше нинішніх 144 мільонів доларів, щоб вийти на окупність.

Тим не менш, це найуспішніша спроба Apple і вже незабаром "Формула-1" може обійти "Наполеона" (221 мільон доларів по світу) і стати найкасовішим релізом компанії.

Про що "Формула 1"

Фільм режисера Джозефа Косінскі та продюсерів Джеррі Брукхаймера та семикратного чемпіона Формули-1 Льюїса Хемілтона розповідає про колишнього гонщика (у виконанні Пітта), який повертається в автоспорт, щоб тренувати зухвалого новачка (Демсон Ідріс) та допомогти команді невдах.

"Формула-1" підкорила глядачів по всьому світу своєю історією аутсайдера і ідеальним поєднанням високооктанових гонок з людяним оповіданням,

– заявив керівник відеонапрямку Apple Зак Ван Амбург.

Тим часом, інші новинки залишилися в тіні. Хорор "M3GAN 2.0" заробив всього з 10,2 мільона доларів проти 30 мільонів першої частини. Провалюється і "Еліо" від Pixar, а ось "Ліло і Стіч" впевнено йдедо мільярда доларів у прокаті.