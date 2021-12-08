Forbes назвав найвпливовіших жінок світу: хто з них володіє мільярдними статками

Авторитетне видання Forbes оприлюднило рейтинг найвпливовіших жінок світу у 2021 році. Зокрема, деякі з них володіють мільярдними статками. Про найгучніші імена – читайте далі.

Загалом до рейтингу Forbes увійшли 14 мільярдерок. Спільний дохід у 2021 році зріс на 16,7 мільярда доларів у порівнянні з 2020 роком та становить 167,1 мільярда доларів.

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Маккензі Скотт

Очолила рейтинг Маккензі Скотт – колишня дружина засновника Amazon та мільярдера Джеффа Безоса. Жінка також володіє найбільшими статками серед усіх жінок, які потрапили до нового рейтингу. Forbes оцінює її капітал у 59,2 мільярда доларів. Маккензі Скотт є філантропом. У 2020 році вона виділила понад 5,8 мільярда доларів 500 некомерційним організаціям, а у червні 2021 року – передала ще 2,74 мільярда доларів на благодійність.

Ебігейл Джонсон

Американка займається бізнесом. Вона обіймає посаду президента компанії Fidelity Investments. Ебігейл Джонсон належить приблизно 24,5% акцій компанії, яка управляє активами вартістю у 4,2 трильйона доларів. Forbes оцінює її капітал у 25,2 мільярда доларів.

Фалгуні Наяр

Бізнеследі з Індії є засновницею та главою компанії Nykaa, яка займається роздрібною торгівлею у сфері моди та косметики. Фірма була створена у 2012 році. У минулому Наяр була інвестиційним банкіром. Вона використала 2 мільйони власних коштів для того, щоб почати бізнес з нуля. Статки Фалгуні Наяр американське видання оцінює у 7,6 мільярда доларів.

Маккензі Скотт очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу / Фото Getty Images

Джина Райнхарт

Райнхарт є найбагатшою жителькою Австралії, яка створила свій капітал завдяки залізній руді. Спадкоємиця та очільниця приватної компанії Hancock Prospecting, яка займається розвідкою та видобутком корисних копалин, заснованої її батьком Ленгом Хенкоком. Левова частка її капіталу пов'язана з гірничовидобувним проєктом Roy Hill, який розпочав поставки в Азію у 2015 році. За даними Forbes, її капітал становить 21,7 мільярда доларів.

Джудіт Фолкнер

Американська мільярдерка є засновницею та очільницею компанії Epic Systems, яка спеціалізується на програмному забезпечені для охорони здоров'я. Epic підтримує медичні записи понад 250 мільйонів пацієнтів. Послугами дітища Фолкнер користуються провідні медичні центри США. Наприклад, Johns Hopkins і Mayo Clinic. Джудіт Фолкнер володіє багатством у розмірі 6,4 мільярда доларів.

Лорен Павелл Джобс

Бізнесвумен з США є засновницею гібридної інвестиційної, соціальної та філантропічної фірми. Йдеться про Emerson Collective. Лорен Павелл Джобс є найбільшим донором політиків з Демократичної партії США. Вдова співзасновника Apple Стіва Джобса, після смерті якого вона успадкувала мільярди доларів в акціях Apple та Disney. Наразі її капітал становить 17,9 мільярда доларів, згідно з Forbes.

Мелінда Френч Гейтс

Бізнесвумен та колишня дружина Білла Гейтса є однією з найвпливовіших жінок у сфері філантропії. Мелінда Френч Гейтс також спільно з колишнім чоловіком очолює їхній благодійний фонд – Bill and Melinda Gates Foundation. Її капітал Forbes оцінює у 6,3 мільярда доларів.

Мелінда Френч Гейтс потрапила до рейтингу найвпливовіших жінок світу / Фото Getty Images

Ріанна

Всесвітньо відома співачка та засновниця косметичного бренду Fenty Beauty. У 2021 році Ріанна вперше отримала статус мільярдерки. За версією Forbes, зірка володіє статками у розмірі 1,7 мільярда доларів. Загалом на бренд Fenty Beauty припадає приблизно 1,4 мільярда доларів капіталу співачки, бізнесвумен також належить 30% акцій лінії спідньої білизни SavagexFenty. У 2021 році цей бренд оцінили в 1 мільярд доларів. Її музична та акторська кар'єри теж принесли Ріанні пристойні прибутки.

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Опра Вінфрі

Легендарна телеведуча змогла перетворити власне телешоу, яке тривало 25 років, на справжню імперію у сфері бізнесу. Зокрема, у 2011 році вона запустила власний кабельний канал OWN. Вінфрі належить 25,5% цієї мережі, які коштують понад 65 мільйонів доларів. Загалом статки американки американське видання оцінює у 2,6 мільярда доларів.

Шеріл Кара Сендберґ

До списку найвпливовіших жінок світу також потрапила американська підприємниця та головна операційна директорка Facebook з 2008 року. Саме вона допомогла суттєво збільшити дохід гіганта соціальних мереж. Шеріл Кара Сендберґ заснувала платформу LeanIn.Org. Вона володіє статками у розмірі 1,9 мільярда доларів, за версією Forbes.