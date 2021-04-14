Forbes назвав найуспішніших венчурних інвесторів світу: імена першої п'ятірки

Світ інвестицій та великих грошей знову привертає увагу суспільства. Цього разу Forbes назвав найкращих венчурних інвесторів сучасності. Про цікаві факти та цифри – читайте далі.

До The Midas List – це рейтинг венчурних інвесторів, які досягають найкращих результатів у світі. Цей список був названий на честь царя Мідаса, який перетворював будь-яку річ на золото.

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Перша п'ятірка

Першу сходинку у престижному рейтингу зайняв партнер фонду Sequoia Альфред Лін, який вкладав кошти в сервіси Airbnb та DoorDash. Завдяки інвестиціям в ці компанії Лін покращив свій результат відразу на 31 сходинку. У минулому він був виконавчим директором компанії, яка спеціалізується на продажі товарів в Інтернеті Zappos. Airbnb та DoorDash – це найбільші IPO у 2020 році.

Другим став Ніл Шень. Чоловік є керуючим партнером Sequoia China. Шень привернув увагу Forbes завдяки інвестиціям в материнську компанію соціальної мережі TikTok – ByteDance. Ніл Шень три рази поспіль ставав лідером цього рейтингу.

Закриває першу трійку керуючий партнер GGV Capital Ханс Тунг. Він вкладав кошти відразу в декілька стартапів:

додаток для шопінгу Wish,

фінтех-компанію Affirm,

онлайн-майданчик для нового та старого одягу Poshmark,

месенджер Slack,

компанію Peloton.

На четвертому місці знаходиться один із засновників фонду 5Y Capital Річард Лю. Головну роль в його професійному житті зіграли інвестиції в китайську компанію Xiaomi. Підприємець зумів потрапити до першої десятки другий рік поспіль.

П'ятим став партнер фірми Sutter Hill Ventures, яка спеціалізується на венчурному капіталі. Його ім'я – Майк Спайзер. Своєму успіху він завдячує інвестиціям у хмарний сервіс Snowflake, де він з 2012 до 2014 року обіймав пост генерального директора. Йому досі належить 2% акцій компанії.

Цікаві цифри

До рейтингу Forbes загалом увійшли 100 передових венчурних інвесторів на планеті. Цьогоріч 23 підприємці вперше побачили своє ім'я у престижному списку, тоді як 10 особам вдалося туди повернутися.

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Венчурне інвестування – це особлива система вкладення коштів у стартапи. Його головна і принципова відмінність від традиційного фінансування проєктів полягає в тому, що необхідні кошти можуть надаватися під перспективну ідею без гарантованого забезпечення наявним майном або іншими активами підприємця.

Протягом першого кварталу 2021 року на глобальному ринку венчурні інвестиції досягли 125 мільярдів доларів. Ця цифра на 94% більша за показники аналогічного періоду у 2020 році.

На початку поточного року на ринку спостерігався сплеск вкладання коштів у стартапи на ранніх етапах. Ці угоди оцінюють в 35,5 мільярда доларів. У порівнянні з минулим роком, цифри зросли на 45% за попередній квартал, і на 63% в річному численні.

Проте, інвестування на пізніх етапах у перші три місяці 2021 року оновило свої максимуми. За квартал воно виросло на 56% і на 122% – за рік.