На фоні нових санкцій проти Росії: чи готова Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти

Запровадження часткового ембарго на російську нафту спровокувало нову хвилю дискусій серед держав-членів ОПЕК, які є потужними постачальники нафти у світі. Яке рішення ухвалили в ОПЕК+ та на що готова Саудівська Аравія – читайте далі.

Перш за все йдеться про Саудівську Аравію, яка є одним із найпотужніших учасників ОПЕК. Країна повідомила партнерам із Заходу про свою готовність більш активно видобувати нафту, якщо Росія скоротить обсяги видобування сировини через нові санкційні обмеження.

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Саудівська Аравія готова видобувати більше нафти, – FT

Джерела, які обізнані із ситуацією, у Саудівській Аравії вважають, що ринок нафти на сьогодні досить напружений, що призвело до нової хвилі зростання цін на сировину. Проте про реальний дефіцит нафти на ринку говорити ще зарано.

Водночас ситуація може змінитися. Перш за все зростає попит на нафту на фоні відновлення глобальної економіки після пандемії коронавірусу. Водночас суттєво зросла ймовірність зменшення обсягів видобування нафти у державі-агресорці. До військового вторгнення в Україну на Росію припадало 10% сировини на світовому ринку.

У Financial Times наголосили, що між США та Саудівською Аравією досить складні відносини. Керівництво останньої багато разів не погоджувалося з закликами офіційного Вашингтону та країн G7 прискорити темпи збільшення обсяги видобування нафти попри стрімке зростання цін.

Видання пише, з посиланням на осіб обізнаних з ситуацією, що у Саудівській Аравії розуміють усі ризики. Крім того, країна не зацікавлена у втраті контролю над цінами на чорне золото. Додають, що Саудівська Аравія готова змінити тон у рамках руху на зближення із США.

переговорах у четвер, 2 червня, члени ОПЕК+ домовилися збільшити обсяги видобування нафти дона день вже у липні та серпні, пише видання Wall Street Journal Попередньо вони планували "видавати" на ринок кожного днянафти аж до вересня.

Таким чином, йдеться про збільшення обсягів видобування нафти на 50%. Результат переговорів перевершив очікування. Крім того, цей крок дозволить Саудівській Аравії потенційно видобувати більше нафти та прокласти шлях до угоди із США щодо нафти та безпеки, інформує Wall Street Journal.

Також Саудівська Аравія запевнила, що готова наростити видобуток чорного золота у разі виникнення дефіциту на ринку.На момент створення цього матеріалу, вартість двох найвідоміших марок нафти, згідно з Bloomberg:

WTI – 116,25 долара за барель;

за барель; Btent – 117,19 долара за барель.

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