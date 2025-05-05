Акції США повторили рекорд за 20 років: що відбувається на американській біржі
- Індекс S&P 500 повторив рекорд за 20 років на фондовому ринку США, зростаючи 9 торгових сесій поспіль.
Подальша динаміка американських акцій залежатиме від розвитку торгової політики США.
На фондовому ринку США зафіксували новий рекорд. Американські акції зростали протягом досить тривалого періоду.
Американські акції повторили рекорд за 20 років
Індекс S&P 500, який є важливим індикатором фондового ринку США, повторив рекорд за 20 років. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.
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Акції компаній, які входять до індексу, зростають в ціні 9 торгову сесію поспіль. Таке зафіксували на ринку вперше з листопада 2004 року.
Що таке Індекс S&P 500Це фондовий індекс, який включає 500 публічних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's. Вперше індекс розрахували 4 березня 1957 року.
Індекс S&P 500 почав зростити 22 квітня 2025 року. Рекорд зафіксували 2 травня, коли ринок закрився. Додають, що подальша динаміка американських акцій, найімовірніше, буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація навколо торгової політики США.
До теми! У 2025 році на фондовому ринку США переважали два тренди. Йдеться про волатильність та невизначеність. Важливим факторок впливу на американській біржі з початку року була економічна політика Дональда Трампа. Зокрема, це стосується тарифів США, які призвели до обвалу фондового