Акции США повторили рекорд за 20 лет: что происходит на американской бирже

На фондовом рынке США зафиксировали новый рекорд. Американские акции росли в течение достаточно длительного периода.

Американские акции повторили рекорд за 20 лет

Индекс S&P 500, который является важным индикатором фондового рынка США, повторил рекорд за 20 лет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

Обратите внимание Железная руда – в фокусе: имеет ли Украина крупнейшие запасы природного ресурса

Акции компаний, которые входят в индекс, растут в цене 9 торговую сессию подряд. Такое зафиксировали на рынке впервые с ноября 2004 года.

Что такое Индекс S&P 500

Это фондовый индекс, который включает 500 публичных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor's. Впервые индекс рассчитали 4 марта 1957 года.

Индекс S&P 500 начал расти 22 апреля 2025 года. Рекорд зафиксировали 2 мая, когда рынок закрылся. Добавляют, что дальнейшая динамика американских акций, вероятнее всего, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг торговой политики США.

К теме! В 2025 году на фондовом рынке США преобладали два тренда. Речь идет о волатильности и неопределенности. Важным факторок влияния на американской бирже с начала года была экономическая политика Дональда Трампа. В частности, это касается тарифов США, которые привели к обвалу фондового рынка