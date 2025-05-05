Американські акції повторили рекорд за 20 років

Індекс S&P 500, який є важливим індикатором фондового ринку США, повторив рекорд за 20 років. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Акції компаній, які входять до індексу, зростають в ціні 9 торгову сесію поспіль. Таке зафіксували на ринку вперше з листопада 2004 року.

Що таке Індекс S&P 500 Це фондовий індекс, який включає 500 публічних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's. Вперше індекс розрахували 4 березня 1957 року.

Індекс S&P 500 почав зростити 22 квітня 2025 року. Рекорд зафіксували 2 травня, коли ринок закрився. Додають, що подальша динаміка американських акцій, найімовірніше, буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація навколо торгової політики США.

До теми! У 2025 році на фондовому ринку США переважали два тренди. Йдеться про волатильність та невизначеність. Важливим факторок впливу на американській біржі з початку року була економічна політика Дональда Трампа. Зокрема, це стосується тарифів США, які призвели до обвалу фондового