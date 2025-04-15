Трамп спровокував серйозні зміни на фондових ринках важливого регіону

Президент США Дональд Трамп знову змінює свою митну політику. Азійські фондові ринки уже відреагували на останні новини.

Фондові біржі Азії зростають завдяки Трампу

У вівторок, 15 квітня, фондові ринки в Азії відкрилися зростання. Це реакція біржі та інвесторів на два фактори, які пов'язані з США, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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На фондові біржі в Азії впливає позитивна динаміка на американській біржі, а також новини про ймовірне пом'якшення мит адміністрацією президента США. Зокрема, індекси Nikkei 225, південнокорейський KOSPI та сінгапурський Straits Times зросли на 0,9 – 1,3%.

Тайванський індекс Taiwan Weighted зміцнив свої позиції приблизно на 1%. Вибивається з тренду лише Китай, як-от індекси CSI 300 і Shanghai Composite просіли приблизно на 0,3%. Водночас гонконзький індекс Hang Seng наразі не зафіксував майже жодних змін.

Нагадаємо, що фондові ринки Китаю зросли після рішення Дональда Трампа про скасування тарифів на ключові технологічні товари, які виробляють в країні. Йдеться про смартфони, комп’ютери, напівпровідники, сонячні панелі та плоскі дисплеї.