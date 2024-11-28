У США запустять біржу, яка буде працювати за особливим графіком

У США запустять фондову біржу, яка буде працювати за особливим графіком. Ця біржа отримала схвалення від регулятора.

У США запрацює перша цілодобова біржа

Комісія з цінних паперів та бірж США схвалила запуск цілодобової біржі. Йдеться про фондову біржу 24X National Exchange, яка і поділилася цією новиною. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo! Finance.

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Це буде перша національна біржа цінних паперів у США, яка отримала дозвіл від регулятора торгуватися акціями 23 години на добу і 5 днів на тиждень. Водночас біржа має дотримуватися низки додаткових правил від Комісії цінних паперів та бірж. Це потрібно для того, аби підтверджувати, що біржа здатна не порушувати Закон про біржі цінних паперів.

Що відомо про Комісію з цінних паперів та бірж США Це державне агентство з цінних паперів і бірж, яке функціонує з 1934 року. Регулятор контролює дотримання законодавства і торгівлю цінними паперами.

Нагадаємо, що пропозиція щодо запуску цілодобової біржі розколола Волл-стріт. Прихильники цієї ідеї заявляли, що інвестори прагнуть мати більше можливостей, аби швидко реагувати на новини в неробочий час на американському ринку. Тоді як опоненти попереджають, що якість торгівлі може постраждати від менших обсягів, що може зробити ціноутворення менш точним.