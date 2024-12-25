Ставка на нафту: в яку компанію Баффет інвестував понад 400 мільйонів доларів

Легендарний інвестор Воррен Баффет напередодні Різдва активно купував акції кількох компаній. Зокрема, він суттєво збільшив частку у великій американській нафтогазовій компанії.

Воррен Баффет придбав акції нафтовидобувної компанії

Компанія Berkshire Hathaway, яку очолює мільярдер Воррен Баффет, збільшила свою частку в Occidental Petroleum. Це компанія, яка займається видобуванням нафти та газу на сланцевих родовищах. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Баффет придбав 8,9 мільйона акції за три дні на приблизно 405 мільйонів доларів. Таким чином, компанія мільярдера збільшила свій пакет до 264,2 мільйона акцій. Тож, тепер Berkshire Hathaway належить понад 28% акцій Occidental Petroleum. Це приблизно 12 мільярдів доларів.

Крім акцій Occidental Petroleum компанія Баффета також докупила цінні папери радіомовної компанії Sirius XM Holdings на 113 мільйонів доларів та акції інтернет-компанії VeriSign на 45 мільйонів доларів.