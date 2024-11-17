Воррен Баффет назвав інвестицію, яка завжди буде актуальною

Мільярдер Воррен Баффет на сьогодні володіє капіталом у розмірі 148 мільярдів доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Варте уваги Найдорожча валюта світу: де долар коштує абсолютний мізер

Свій капітал Баффет заробив завдяки інвестиціям. Він керує холдинговою компанією Berkshire Hathaway, ринкова капіталізація якої становить понад 1 трильйон доларів, згідно з даними Google Фінанси.

Воррен Баффет також часто ділиться інвестиційними порадами. Зокрема, мільярдер вважає, що найкраща інвестиція – це інвестиція в себе. За його словами, йдеться про усе, що покращує таланти людини. Бізнесмен додав, що завдяки цьому можна досягти успіху в будь-якій сфері або справі, інформує Inc.

Крім того, він додав, що інвестиції у власних дітей – це також певним чином є інвестиціями в себе.

Нагадаємо, що у третьому кварталі Воррен Баффет продав активи кількох відомих компаній. Для прикладу, він позбувся частини акцій Apple. Йдеться про приблизно 100 мільйонів цінних паперів виробника iPhone.