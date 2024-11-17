Воррен Баффет розсекретив, які акції придбав після продажу Apple: одна компанія працює в Україні

Інвестор та мільярдер Воррен Баффет повідомив, які акції додав до свого портфоліо. Це компанії з двох абсолютно різних секторів. Проте для Баффета це досить скромні вкладення.

Воррен Баффет придбав акції двох компаній

Американський інвестор Воррен Баффет у третьому кварталі 2024 року придбав акції кількох нових компаній. Цікаво, що останнім часом Баффет, як правило, продає цінні папери. Річ у тому, що він не хоче наражати своїх клієнтів на невиправдані ризики. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Проте за липень – вересень інвестор, який входить до першої десятки найбагатших людей у світі, придбав акції найбільшої мережі піцерій у світі Domino’s Pizza, яка з 2010 року працює в Україні, та лідера ринку обладнання для басейнів Pool Corp. Йдеться про інвестиції в розмірі майже 549 мільйонів доларів та приблизно 152 мільйони доларів відповідно.

До теми! Також компанія Баффета Berkshire Hathaway за квартал позбулася майже 100 мільйонів цінних паперів компанії Apple. Однак на Apple досі припадає найбільша частка в інвестиційному портфелі мільярдера, яку оцінили в 69,9 мільярда доларів.

Варто також додати, що компанія Berkshire Hathaway на сьогодні володіє рекордною сумою в готівці. Йдеться про 325,2 мільярда доларів.