Уоррен Баффет рассекретил, какие акции приобрел после продажи Apple: одна компания работает в Украине

Инвестор и миллиардер Уоррен Баффет сообщил, какие акции добавил в свой портфолио. Это компании из двух совершенно разных секторов. Однако для Баффета это достаточно скромные вложения.

Уоррен Баффет приобрел акции двух компаний

Американский инвестор Уоррен Баффет в третьем квартале 2024 года приобрел акции нескольких новых компаний. Интересно, что в последнее время Баффет, как правило, продает ценные бумаги. Дело в том, что он не хочет подвергать своих клиентов неоправданным рискам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Однако за июль – сентябрь инвестор, который входит в первую десятку самых богатых людей в мире, приобрел акции крупнейшей сети пиццерий в мире Domino's Pizza, которая с 2010 года работает в Украине, и лидера рынка оборудования для бассейнов Pool Corp. Речь идет об инвестициях в размере почти 549 миллионов долларов и примерно 152 миллиона долларов соответственно.

К теме! Также компания Баффета Berkshire Hathaway за квартал потеряла почти 100 миллионов долларов избавилась почти 100 миллионов ценных бумаг компании Apple. Однако на Apple до сих пор приходится наибольшая доля в инвестиционном портфеле миллиардера, которую оценили в 69,9 миллиарда долларов.

Стоит также добавить, что компания Berkshire Hathaway на сегодня владеет рекордной суммой в наличности. Речь идет о 325,2 миллиарда долларов.