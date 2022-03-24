Fitch Ratings анулює рейтинги російських банків: що це означає
Джерело:Fitch Ratings
Fitch Ratings має намір відкликати свої рейтинги деяких російських компаній та їх дочірніх компаній. Це стосується тих компаній, які потрапили під санкції.
Ці рейтинги будуть відкликані до 15 квітня, заявили у Fitch Rationgs.
Зверніть увагу Ніколи раніше такого не було щодо країни-члена G20, – Донфрід про санкції проти Росії
Компанія дотримується рішення, яке прийняв ЄС напередодні — заборонено надавати кредитні рейтинги юридичним особам або органам, створеним у Росії. До речі, про ідентичне рішення раніше заявили в S&P Global.
Важливість кредитного рейтингу
Суть кредитного рейтингу в тому, щоб показати інвестору надійність його вкладу в активи компанії чи країни. Без кредитного рейтингу інвестори просто не будуть заходити на російський ринок.
Раніше Fitch Group оголосила про призупинення своєї комерційної діяльності в Росії. Компанія прогнозує, що незабаром Росія може оголосити дефолт через неспроможність гасити свої облігації.
Також агенство прогнозує падіння російської економіки на 8%. Зауважимо, що порівняно з іншими агенствами та банками – це ще оптимістичний сценарій. Інші прогнозують падіння на 10 – 14%.
Путін хоче, щоб йому платили за газ рублями: дивіться відео