Акції Adidas обвалилися через мита Трампа: що відбувається з компанією
- Акції Adidas впали на 9% через слабке зростання прибутків та занепокоєння з приводу американських мит.
- Попри високий операційний прибуток, прогноз компанії залишається консервативним через невизначеність торгових мит США.
Акції Adidas різко впали після того, як компанія повідомила про слабше, ніж очікувалося, зростання виручки. Це викликало занепокоєння з приводу впливу на компанію американських мит.
На скільки впали акції Adidas?
У середу, 30 липня, папери популярного бренду спортивного одягу просіли на 9%. Це стало найрізкішим внутрішньоденним падінням з 7 квітня, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Цукерберг бідніє: хто обігнав власника Facebook і став другою найбагатшою людиною у світі
Попри зростання прибутку в другому кварталі, Adidas розчарувала інвесторів, обмежившись лише підтвердженням річного прогнозу.
Компанія як і раніше очікує операційний прибуток в діапазоні від 1,7 до 1,8 мільярда євро, тоді як середній прогноз аналітиків становить 2 мільярди євро.
Важливо! За останні 12 місяців акції Adidas подешевшали на 23%.
Генеральний директор компанії Бьорн Гульден пояснив збереження консервативного прогнозу невизначеністю, пов'язаною з впливом американських торгових мит.
За його словами, компанія вже зазнала збитків на десятки мільйонів євро й очікує, що в цьому році додаткові витрати, пов'язані з постачанням продукції в США, досягнуть 200 млн євро.
Примітно! Гульден також попередив про можливу ланцюгову реакцію з боку споживачів, які можуть скоротити витрати через інфляційний тиск.
Що відбувається з Adidas?
У другому кварталі Adidas відзвітувала про операційний прибуток у розмірі 546 мільйонів євро, що вище середнього прогнозу аналітиків у 503 мільйона євро.
Однак квартальний виторг склав 6 мільярдів євро, трохи не дотягнувши до очікувань через зміцнення євро і закриття франшизи Yeezy.
В цілому, слабші показники по прибутку компенсуються високою рентабельністю, тому ми розцінюємо ці результати як неоднозначні,
– зазначив аналітик RBC Capital Markets Пірал Дадханія.
На тлі популярності класичних кросівок, таких як Samba, Adidas два роки поспіль має підвищений попит. Компанія розширила асортимент ретро-моделей з трьома смужками, що викликало хвилю інтересу від Латинської Америки до Китаю.
Цікаво! Розширений асортимент ретро-моделей допоміг компанії зміцнити позиції бренду на ринку і частково скоротити відставання від лідера індустрії – Nike.
Тепер інвестори оцінюють, чи вдасться Adidas зберегти набраний темп на тлі торгової політики адміністрації Дональда Трампа, посилення економічної нестабільності у світі та спроб Nike повернути собі позиції після декількох складних років.
Компанія продовжує підігрівати інтерес до ретро-моделей, включаючи Samba, в тому числі внаслідок випуску версій з металізованою обробкою і анімалістичними принтами.
Примітно! Рентабельність Adidas склала 51,7%, трохи перевищивши прогнози аналітиків. Цьому сприяли зниження знижок, скорочення витрат на продукцію і логістику.