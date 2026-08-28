Які показники Росії впали до мінімумів

На чергові антирекорди російської економіки звернула увагу Служба зовнішньої розвідки України в п'ятницю, 28 серпня. Актуальні дані проаналізували одразу за кількома напрямами.

По-перше, запаси золота в Росії скоротилися до 73,2 мільйона тройських унцій – найнижчого рівня за останні шість років.

Цікаво! Лише з початку 2026 року країна-агресорка втратила близько 50 тонн дорогоцінного металу, а вартість його резервів зменшилася на 33,7 мільярда доларів. Подібного скорочення Всесвітня рада з золота нібито не фіксувала ще з 2002 року.

По-друге, російські компанії на Московській біржі ризикують провалити дивідендний сезон за підсумками 2025 року. Очікується, що обсяги виплат суттєво скоротяться на тлі високих ставок Центробанку, стагнації та збитків, пов'язаних із війною.

По-третє, погіршуються показники російського нафтового сектору. Середньодобове перероблення на НПЗ у липні скоротилася до 3,6 мільйона барелів – приблизно на третину нижче сезонної норми та до мінімуму з 2002 року. Експерти припускають, що вже найближчими місяцями підприємства оновлять антирекорди.

Окрім того, морський експорт сирої нафти впав до 3,71 мільйона барелів на добу – найнижчого рівня з кінця травня.

Усі ці показники складаються в єдину чітку картину – спроба загарбати чужі землі коштувала Росії невідворотної втрати власної фінансової стабільності, залишаючи країну з порожніми сховищами та загальним занепадом,

– підсумували в українській розвідці.

Нагадаємо, негативні тенденції спостерігають і в банківському секторі країни-агресорки. Зокрема, найбільші фінустанови – Сбербанк і ВТБ – фіксують погіршення якості кредитних портфелів, тож змушені нарощувати резерви та реструктуризувати борги.