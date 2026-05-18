У Росії знайшли спосіб приховати фінансову діру: банки вигадали новий трюк

На тлі рекордно високої ставки Центробанку Росії та зростання кількості дефолтів російські банки шукають способи зменшити кількість проблемних активів. Для цього вони почали активніше продавати інвесторам пакети споживчих кредитів, перетворивши їх на облігації.

Який спосіб вигадали російські банки?

Попит на такі папери в Росії стрімко зріс. У 2025 році ринок цих облігацій збільшився до 3,1 мільярда доларів – це у п’ять разів більше, ніж роком раніше, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Дивіться також Нафтові мільярди не врятують: провідний банк Росії погіршив прогноз для економіки

Уже в 2026 році обсяг цього сегмента може сягнути 13,3 мільярда доларів. Адже до нього активно долучилися великі банки:

"Сбербанк";

"Альфа-Банк";

"Газпромбанк".

Серед покупців дедалі більше приватних інвесторів – вже кожен третій. Тоді як дохідність таких паперів перевищує корпоративні облігації на цілих 2 – 4%.

У країні, де нормальні інвестиційні інструменти практично недоступні, а ставки по депозитах з’їдає інфляція, навіть ілюзія вигоди продається добре,

– зауважує розвідка.

Чому це може стати проблемою для інвесторів?

Попри привабливу дохідність, якість активів у таких паперах викликає дедалі більше запитань. Адже у деяких випусках 2025 року рівень дефолтів уже досягав 1,8% щомісяця – ще до прискорення падіння реальних доходів населення.

Таким чином, інвестори не захищені від збитків, якщо купують облігації, до яких потрапили позичальники з нижчою платоспроможністю.

Ситуацію погіршує загальний стан боргового ринку Росії. Лише у першому кварталі 2026 року в країні зафіксували близько 10 – 11 технічних дефолтів – майже половину від усього показника за попередній рік. Найбільше проблем мають компанії у сферах:

паливного ритейлу;

логістики;

та девелопменту.

У зоні підвищеного ризику може перебувати до чверті всього ринку облігацій. Тло для стрімкого зростання нового інструменту гірше не придумаєш,

– додають в СЗРУ.

На відміну від іпотечних облігацій, перетворення на облігації споживчих кредитів не має реального забезпечення у вигляді нерухомості. Фактично надійність такого інструменту залежить лише від платоспроможності позичальників.

Тому фахівці прогнозують, що подальше падіння доходів росіян, безробіття та тиск на споживачів можуть швидко перетворити облігації із інструмента розподілу ризиків на канал їх поширення по всій фінансовій системі.

Зростання цього ринку – не ознака розвитку російської фінансової системи. Це ознака того, що проблем у ній вже більше, ніж можна приховати звичайними методами,

– підкреслюють у розвідці.

Які проблеми у банківському секторі Росії?

Ще на початку 2026 року навіть прокремлівські аналітики Центру макроекономічного аналізу і короткотермінового прогнозування (ЦМАКП) оголосили початок банківської кризи у Росії, пише The Moscow Times.

Раніше спрогнозована нашою системою раннього попередження… банківська криза тепер зафіксована відповідно до формальних критеріїв, а трохи раніше… вже була зафіксована криза проблемних боргів,

– заявили ЦМАКП.

Річ у тім, що ще у 2025 році чистий прибуток російських банків скоротився на 8%. Нині ж стабільність сектору забезпечують:

державні банки на ключових позиціях (ВТБ та Сбербанк);

реструктуризація проблемних активів;

регуляторні послаблення.

Важливо! За інформацією Центрального банку Росії, станом на кінець жовтня 2025 року частка проблемних корпоративних кредитів сягала 11,2% і складала 10,4 трильйона рублів, – роздрібних – 6,1% на 2,3 трильйона рублів.

Чому росіяни все менше довіряють банкам?

Навіть Центробанк Росії вже не може повністю приховати проблеми, які накопичилися у фінансовій системі країни. У 2025 році росіяни вивели з банків близько 12,8 мільярда доларів, що стало одним із сигналів зниження довіри населення до банківського сектору.

Як наслідок, структурний дефіцит ліквідності російської банківської системи зріс до 14,7 мільярда доларів.

Попит на готівку в Росії продовжує зростати одразу з кількох причин. Зокрема, знижується привабливість банківських депозитів через меншу дохідність, а частина громадян намагається мати запас коштів для розрахунків поза банківською системою. Крім того, готівка активно використовується для обходу фінансового моніторингу та контролю з боку держави.

Від початку 2022 року обсяг готівкових коштів в обігу в Росії збільшився приблизно на 40%. Особливо різке зростання зафіксували в період із липня по вересень 2025 року.