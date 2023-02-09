Серйозно турбує Захід: вперше за кілька років ОАЕ видали ліцензію іноземному банку

Об'єднані Арабські Емірати видали ліцензію для одного з російських банків. Це призвело до посилення занепокоєння у країнах Заходу. Про останні зміни та ризики – читайте далі.

Ліцензію від центрального банку ОАЕ отримав російський МТС Банк, який не потрапив під санкції західних країн. Цей крок є відповіддю на попит на фінансові послуги, який лише набирає обертів зі сторони російських мігрантів, додали місцеві чиновники.

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Російський банк отримав ліцензію на роботу в ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати стали гаванню для десятків тисяч росіян після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України. Оскільки у цій країні вони можуть уникнути як і фінансових обмежень, які є у країнах Європи, так мобілізації. Ця країна також стала притулком для суперяхт та літаків російських олігархів.

У багатьох з них виникло чимало претензій щодо роботи, зокрема, банківської системи. Для прикладу, йдеться про складнощі, пов'язані із відкриттям банківського рахунку. Особливо це стосується категорії корпоративних рахунків. У результаті російський МТС Банк – це перша за кілька років фінансова установа, яка отримала відповідну ліцензію для роботи в ОАЕ.

Джерела повідомляють, що глава російського банку відвідав Об'єднані Арабські Емірати минулого тижня. Річ у тому, що фінустанова має на меті розгорнути роботу на новому ринку вже у найближчі місяці.

Фактор ризику для Заходу

Ця новина стала приводом для серйозного занепокоєння у США та країнах Європи. Адже ОАЕ можуть стати новою фінансовою гаванню для офіційної Москви. Джерело повідомило Financial Times, що завдяки ліцензії для МТС Банку росіянам простіше буде отримати доступ до банківських рахунків, а також створить новий канал фінансових потоків в ОАЕ.

Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон прокоментував цю ситуацію. Він наголосив, що США рішуче налаштовані щодо своєї санкційної політики. Тож юрисдикції, які шукають шляхи для співпраці з Росією, ризикують у майбутньому втратити розвинені ринки. Усе через бізнес з країнами, проти яких ввели санкції.

Водночас в ОАЕ звертають увагу на цей аспект, оскільки місцева влада радить фінансовим установам дотримуватися санкцій країн Заходу. Головна ціль – мінімізувати ризик втрати співпраці з американськими та європейськими кредиторами.

Нагадаємо, що в ОАЕ активно розвивають перспективні проєкти та компанії. Фінтех компанія Tabby, яка надає своїм клієнтам послугу купуй зараз, плати пізніше, залучила 58 мільйонів інвестицій. Стартап підтримала компанія PayPal