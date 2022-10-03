Донат, який повертається з відсотком, – Федоров розкрив деталі про військові облігації в Дії

В Україні відтепер реально придбати військові облігації у застосунку Дія. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про деталі та цілі.

Військові облігації з'явилися в Україні від самого початку повномасштабного нападу Росії. Федоров розповів в етері загальнонаціонального марафону, що це можливість для кожного українця підтримати Збройні Сили України.

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Федоров про військові облігації в Дії

Міністр додав, що за своєю специфікою облігації схожі на депозит. Тобто купуючи цінні папери людина може отримати ці кошти назад через 3 чи 6 місяця або року, а також додаткові від 11% до 16%.

Вже 200 років облігації працюють у світі. Це можливість підтримати економіку. Зараз під війни це дуже важливо. Тому це місія як донат, але донат який повертається з відсотком,

– заявив урядовець.

Михайло Федоров повідомив, що у застосунку перша тисяча українців придбала цінні папери. Він також зауважив, щоб ця послуга була доступною потрібно оновити Дію.

Україна звернулася до МВФ з проханням про ще один транш у рамках програми екстреного фінансування. Йдеться про суму у розмірідоларів.

Тоді як головна ціль – підтримати ЗСУ та воєнного бюджету, тож важлива кожна гривня. За його словами, йдеться про можливість придбати не лише одяг для захисників та захисниць, але й:

виплачувати зарплатню,

купувати зброю,

сприяти деокупації територій України.

Довідка! Військові облігації – це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів. Залучені кошти використовують для забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану – соціальні та оборонні.

Крім того, це також крок до популяризації такого фінансового інструмента як облігації. Цікаво, що військові облігації в застосунку презентували на столичному залізничному вокзалі, оскільки там згадана низка тимчасово окупованих українських міст, зокрема: