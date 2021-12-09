Фактор штаму Омікрон: що відбувається з цінами на нафту

Новий штам коронавірусу сколихнув увесь світ. На фоні цього виникли побоювання щодо подальшого відновлення світової економіки. Однією з головних тем є вартість нафти.

У четвер, 9 грудня, вартість нафти пішла вгору через впевненість, що штам коронавірусу омікрон не завдасть удару глобальному економічному зростанню навіть попри те, що деякі країни знову почали посилювати коронавірусні обмеження.

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Ціни на нафту повернулися до зростання

Ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 28 центів або на 0,4% до 72,64 долара за барель. Щодо чорного золота Brent, то ціна зросла на 22 центи або на 0,3% до 76,04 долара за барель. Ринки також підтримали заяви компаній BioNTech та Pfizer про те, що три дози вакцини проти COVID-19 може захистити від штаму омікрон.

Однак ринкові здобутки були приглушені, адже уряди почали відновлювати коронавірусні обмеження з метою запобігання поширення омікрону. Зокрема, влада Великої Британії наказала людям знову працювати з дому, Данія закриває ресторани, бари та школи, а Китай припиняє групові туристичні поїздки з провінції Гуандун.

Ризики для попиту не зменшилися повністю,

– зазначають аналітики ANZ.

Ціни на нафту повернулися до зростання / Фото Getty Images

Спалах штаму коронавірусу омікрон спричинив падіння цін на нафту марки Brent на 16% з 25 листопада до 1 грудня 2021 року. Понад половину цих втрат вдалося компенсувати на цьому тижні. Проте аналітики зазначили, що подальше відновлення може мати певні обмеження поки не буде більше інформації про омікрон. Більше про новий штам коронавірусу читайте за посиланням. Вартість нафти на момент написання цього матеріалу, згідно з Bloomberg, становить: