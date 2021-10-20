Facebook запускає власний криптогаманець: що варто знати про проєкт

Компанія Facebook активно розвивається у сфері цифрових валют. Техгігант запускає власний криптогаманець через два роки після анонсу. Йдеться про проєкт Novi.

Facebook запускає пілотний проєкт криптогаманця Novi у США та Гватемалі, пише The Verge. Партнером для реалізації цього проєкту компанія обрала криптобіржу Coinbase, яка буде гарантувати безпеку коштів.

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Facebook запускає власний криптогаманець

Користувачі криптогаманця Novi зможуть здійснювати транзакції з Pax Dollar (USDP) – стейблкойном, який був створений у 2018 році. Вартість цієї категорії цифрових монет прив’язана до американського долара. За словами очільника платіжного підрозділу Facebook Девіда Маркуса, що вибір впав на USDP в тому числі через прив'язку до долара. Він наголосив, що від так люди зможуть з легкістю конвертувати цифрові монети у своїй місцевій валюті, коли забажають. Крім того, криптогаманець від Facebook дозволить їм відправляти та отримувати гроші:

швидко,

без комісій,

безпечно.

Стейблкойн Це криптовалюта, ціна якої призначена для прив'язки до криптовалюти, фіатних грошей (долар, євро, гривня )або для обміну біржовими товарами.

Після цього криптогаманець Novi планують інтегрувати з платіжною системою Diem, яка була створена на основі блокчейну Facebook. Проєкт Novi був створений задля того, щоб транзакції з грошима стали настільки простими як отримання повідомлень у WhatsApp та Instagram. Згідно з даними CoinMarketCap, USDP займає 100-е місце з оцінкою у 946 мільйонів доларів.