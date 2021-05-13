"Фабрика мільярдерів": яка компанія створила найбільше у світі багатіїв

Популярність електромобілів у світі допомагає розвивати різні сфери бізнесу та створює умови для заробітку величезних капіталів. Саме так можна схарактеризувати розквіт найбільшого у світі виробника акумуляторів для електромобілів – Contemporary Amperex Technology (CATL).

Китайська компанія не лише є лідером на ринку, але й стала "фабрикою" мільярдерів, випередивши навіть таких гігантів як Facebook та Google.

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Лідер ринку

Протягом минулого року цінні папери Contemporary Amperex Technology (CATL) зросли більше, ніж на 150% на фондовій біржі. Ринкова капіталізація компанії досягнула позначки у 980 мільярдів юанів (817 мільярдів доларів). Станом на 13 травня 2021 року акції компанії торгуються на фондовому ринку на рівні 351 долара за актив.

Це досягнення CATL, яка була заснована у 2011 році, тісно пов'язана з бумом електромобілів у Китаї. Компанія активно співпрацює з Tesla, BMW, Volkswagen та Geely. Forbes інформує, що приблизно третина мільярдерів, які заробили свої статки на чистій енергії, родом з Китаю.

Бум на електромобілі в Китаї / Фото Getty Images

Нувориші з Китаю

Капітал засновника та очільника CATL Цзен Юцюнь, також відомий як Робін Зен становить 34,5 мільярда доларів. За даними Forbes, він займає 41 сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу. Загалом, спільні статки 9 керівників та інвесторів CATL оцінюють у 72 мільярди доларів.

Проте, на п'єдесталі сяють не лише нувориші з CATL. Зокрема, завдяки новим технологіям у світі автомобілів також розбагатіли засновник та генеральний директор компанії Nio Уільям Лі та глава Xpeng Хе Сяопен. Їхні статки оцінюють у 5,8 мільярда доларів та 5,5 мільярда доларів відповідно.