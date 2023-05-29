Ліра стрімко обвалилася після перемоги Ердогана: на Волл-стріт прогнозують, що це не кінець

На останніх виборах у Туреччині перемогу знову здобув Реджеп Тайїп Ердоган. Ринок відреагував на результат досить однозначно. Більше про це – читайте далі.

Завдяки новій перемозі на президентських виборах Ердоган став лідером, який перебуває на посаді уже понад 20 років. Проте для інвесторів це тривожний сигнал.

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Реакція ліри на перемогу Ердогана

Станом на 11:22 ранку у Стамбулі турецька ліра обвалилася майже до рекордного мінімуму, втративши під час торгів 0,5%. Йдеться про курс на рівні 20,0650 ліри за долар США. Найімовірніше, перемога Ердогана стане розчаруванням для іноземних інвесторів.

З дуже високою інфляцією, дуже низькими процентними ставками та відсутністю чистих міжнародних резервів може виникнути хвороблива криза, яка вплине на всі активи,

– заявив стратег Tellimer.

Нагадаємо! Після оголошення результатів першого туру виборів, у якому також переміг Ердоган, фінансові ринки зафіксували спад. Індекс Borsa Istanbul 100 втратив під час торгів на 3,2%. Національна валюта знецінилася на 0,4%.

Прогнози від експертів

На Волл-стріт вважають, що у майбутньому ліра може знецінитися ще більше. Зокрема, у Morgan Stanley прогнозують, що до кінця 2023 року турецька валюта може ослабнути на 29%. За таких умов курс буде на рівні 28 лір за долар США, якщо Ердоган не буде змінювати своє бачення щодо економіки.

Фахівці з Wells Fargo & Co. очікують, що до кінця другого кварталу у 2023 році ліра також зафіксує черговий спад на ринку. Вони вказали, що курс може впасти до 23 лір за американський долар.