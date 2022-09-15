Енергетична криза у Європі: де і для чого ЄС планує залучити понад 140 мільярдів доларів

Росія невпинно скорочує постачання газу до Європи. Тому у Євросоюзі створили план для мінімізації енергетичної кризи. Як саме мають на меті діяти – читайте далі.

Виконавча влада Європейського Союзу заявила про намір залучити понад 140 мільярдів доларів від енергетичних компаній. Головна ціль – захистити бізнеси та домогосподарства від стрімкого зростання цін, яке загрожує початком рецесії та банкрутствами.

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Поточна ситуація на енергетичному ринку Європи

Ціни на газ та електрику у Європі надзвичайно сильно зросли у 2022 році, оскільки росія скоротила обсяги постачання сировини. Таким чином, держава-агресорка реагує на санкції Заходу, які запровадили через повномасштабне вторгнення в Україну.

Це виклик, оскільки багато хто з усіх сил намагаються оплачувати рахунки, а сектор комунальних послуг старається впоратися із нестачею ліквідності. Водночас головний економіст Європейського центрального банку підкреслив, що такі високі ціни на енергоносії залишаються головним фактором, який підсилює інфляцію у країнах Єврозони.

Ліквідність– це можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості. Тоді як рецесія– це фаза економічного циклу, під час якого фіксують скорочення економічної активності на загальному рівні.

Для прикладу, на момент створення цього матеріалу, вартість природного газу у ЄС коливається на рівні майже 228 євро за мегават-годину. Максимально за останні 12 місяців цей показник зростав до 336 євро за мегават-годину, згідно з даними Trading Economics. У відповідь уряди країн Європи запровадили низку заходів, аби стабілізувати ситуацію. В тому числі йдеться про наступні кроки:

обмеження споживчих цін на електроенергію та газ,

надання кредитів і гарантій постачальникам електроенергії, яким загрожує крах.

Держави-члени ЄС уже інвестували мільярди євро, щоб допомогти вразливим домогосподарствам. Але ми знаємо, що цього буде недостатньо,

– наголосила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Європейському парламенті.

Як у Європі планують розв'язати цю проблему

У Франції також анонсували нові обмеження для ціни на енергетику на 2023 рік. А в Данії підготували власні тимчасові обмеження для рахунків за електроенергію. Це робили у рамках окремих кроків, аби захистити споживачів від рекордно високої інфляції.

Тоді як у Німеччині гігант сектору Uniper, яка є найбільшим імпортером російського газу, заявив про те, що влада могла б отримати контрольний пакет акцій, аби допомогти компанії впоратися з кризою, а місцева група комунальних підприємств попередила про можливість банкрутства серед енергетичних компаній. Тож пропозиція Європейської комісії включає наступні кроки:

обмеження доходів виробників електроенергії, які виграли від стрімкого зростання цін, але при цьому не покладаються на дорогий газ;

виробників електроенергії, які виграли від стрімкого зростання цін, але при цьому не покладаються на дорогий газ; цей план також передбачає заходи, спрямовані на те, аби змусити компанії, що працюють з викопним паливом, ділитися надприбутками від продажу енергії.

Урсула фон дер Ляєн додала, що у сучасних реаліях неправильно отримувати екстраординарно рекордні прибутки та доходи від війни коштом споживачів. Тоді як національні уряди будуть нести відповідальність за відшкодування надлишкових доходів і перенаправлення їх на заходи, які можуть включати: