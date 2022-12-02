Транспортування російської нафти стрімко дорожчає напередодні ембарго: які ціни називають

У світі зафіксували стрімке зростання витрат на транспортування російської нафти. Однією з причин є наближення дати набуття чинності нових санкцій проти Росії, тож все більше власників танкерів уникають її.

У зв'язку з цим власники танкерів, які все ще готові займатися перевезенням російської нафти, підвищують ціни. Зокрема, вони намагаються збільшити плату за ризик.

Зверніть увагу Перспективи ринку криптовалют та біткойна: як їх вдало монетизувати

У світі зростає вартість морських перевезень для нафти з Росії

Згідно з даними від судових брокерів, наразі ціни на транспортування російської нафти з портів Балтійського моря до Індії після 5 грудня 2022 року обговорюють у діапазоні від 15 до 20 мільйонів доларів. До цього вартість цієї послуги зросла з 9 до 11,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, що у наступний понеділок почне діяти ембарго на російську нафту. Перш за все, це стосується перевезення сировини морським шляхом. Водночас це не єдина причина, яка впливає на ціну в секторі. Виділяють ще такі фактори:

Менша кількість доступних суден;

Зміна маршрутів транспортування з традиційної Європи до країн Азії та Близького Сходу;

Крім того, зростання витрат на процес транспортування впливає на вартість найвідомішої марки російської нафти у портах. Йдеться про Urals. Адже гравці, які готові й надалі займатися цією сировиною, запевняють, що кінцева ціна попри все буде складати конкуренцію на ринку. На момент створення цього матеріалу, ринкова вартість бареля нафти Urals становить 58,38 долара, згідно з даними OilPrice.

Далі – більше! Така динаміка сприяє до переходу до сумнозвісного "темного флоту" або танкерів, власники яких невідомі. Вони готові продовжувати перевозити російську сировину й загроза санкцій для них не є фактором. Загалом йдеться про флот зі старих суден, власники яких знають як працювати з підсанкційними режимами.

Для прикладу, можна згадати про Іран. До повномасштабної агресії Росії проти України саме ця країна займала першу сходинку за кількістю санкційних обмежень. Тепер лідером є Росія.

Більше важливих новин про російську нафту: