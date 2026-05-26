Ця країна відновила експорт золота: він вимірюється у мільярдах
Узбекистан ухвалив рішення відновити повномасштабний експорт золота. Це сталося у квітні. До цього перерва у такому експорті тривала майже пів року.
Що відомо про відновлення експорту золота Узбекистаном?
Як показують дані Національного статистичного комітету Узбекистану, за перші 4 місяці 2026 року країна загалом експортувала приблизно 1,5 мільярда доларів, повідомляє Bloomberg.
Читайте також Золото дорожчає через зміни у відносинах між Іраном та США
Як показує статистика:
- у січні та лютому експорт золота був нульовим;
- в березні його оцінили у 30 мільйонів доларів.
У квітні продажі відновилися. А от резерви Центробанку Узбекистану зменшились на орієнтовно – 100 000 тройських унцій. Така статистика і вказує на продажі.
Зверніть увагу! Золото зараз є опорою, що дозволяє підтримувати економічну стабільність Узбекистану.
Експорт Узбекистану відновився навіть попри те, що війна між США та Ізраїлем з Іраном негативно впливає на світові економічні перспективи, хоча економіки Центральної Азії досі виглядають відносно стійкими до потрясінь,
– вказує видання.
Окрім того, що золото є ключовим буфером для узбецької економіки. Саме воно приносить у бюджет значні кошти. Зокрема, це відбувається на тлі високої ціни цього металу.
Важливо! Сьогодні ціна золота дещо знизилась. Вартість цього металу складає – 4 537,10 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Що відомо про золото Узбекистану?
Узбекистан видобуває значну кількість золота. Приблизні обсяги складають – майже 130 тонн цього металу на рік.
Країна припинила експорт золота після вересня минулого року. Це сталося саме тоді, коли Центробанк Узбекистану став одним з найбільших покупців цього металу у світі.