Ця країна відновила експорт золота: він вимірюється у мільярдах

Узбекистан ухвалив рішення відновити повномасштабний експорт золота. Це сталося у квітні. До цього перерва у такому експорті тривала майже пів року.

Що відомо про відновлення експорту золота Узбекистаном?

Як показують дані Національного статистичного комітету Узбекистану, за перші 4 місяці 2026 року країна загалом експортувала приблизно 1,5 мільярда доларів, повідомляє Bloomberg.

Як показує статистика:

у січні та лютому експорт золота був нульовим;

в березні його оцінили у 30 мільйонів доларів.

У квітні продажі відновилися. А от резерви Центробанку Узбекистану зменшились на орієнтовно – 100 000 тройських унцій. Така статистика і вказує на продажі.

Зверніть увагу! Золото зараз є опорою, що дозволяє підтримувати економічну стабільність Узбекистану.

Експорт Узбекистану відновився навіть попри те, що війна між США та Ізраїлем з Іраном негативно впливає на світові економічні перспективи, хоча економіки Центральної Азії досі виглядають відносно стійкими до потрясінь,

– вказує видання.

Окрім того, що золото є ключовим буфером для узбецької економіки. Саме воно приносить у бюджет значні кошти. Зокрема, це відбувається на тлі високої ціни цього металу.

Важливо! Сьогодні ціна золота дещо знизилась. Вартість цього металу складає – 4 537,10 долара за унцію, повідомляє Reuters.

