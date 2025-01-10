Експорт російської нафти обвалився до мінімуму за 16 місяців: що відбувається

У Росії фіксують скорочення обсягів постачання нафти, який транспортують важливим шляхом. Експерти пояснили, з чим це може бути пов'язане.

Експорт нафти з Росії обвалився до мінімуму за 16 місяців

Експорт російської нафти впав до найнижчого рівня з серпня 2024 року. Йдеться про сировину, яку транспортують морським шляхом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Загалом експорт нафти з Росії впав на 540 тисяч барелів на день від пікового рівня, який зафіксували в жовтні. Скорочення обсягів постачання російської нафти за останні два з половиною місяці особливо відчутно помітно завдяки портам на заході Росії. Як-от, порт в Усть-Луга.

Важливо! Доходи від експорту нафти – це критично важлива частина російського бюджету загалом. Крім того, ці гроші необхідні для фінансування російської агресії проти України.

Зокрема, відомо, що за 4 тижні до 5 січня обсяги перевалки чорного золота через вище згаданий порт впали на 25% порівняно з даними за кінець жовтня. Ба більше, наприкінці грудня скасували перевалку, щонайменше, 5 вантажів. Ця тенденція залишилася й у січні. За перші 10 днів місяця через порт пройшло лише п’ять відвантажень сировини – це половина від рівня, який зафіксували місяцем раніше.

Скорочення обсягу постачання могло спровокувати збільшення обсягів переробки на нафтових заводах Росії, що обмежило доступний обсяг для відправок за кордон. Водночас експерти наголошують, що інцидент на насосній станції на трубопроводі до Усть-Луги або недавня атака українського дронів на порт не могли настільки серйозно вплинути на ситуацію.