Экспорт российской нефти обвалился до минимума за 16 месяцев: что происходит

В России фиксируют сокращение объемов поставок нефти, который транспортируют по важному пути. Эксперты объяснили, с чем это может быть связано.

Экспорт нефти из России обвалился до минимума за 16 месяцев

Экспорт российской нефти упал до самого низкого уровня с августа 2024 года. Речь идет о сырье, которое транспортируют морским путем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В целом экспорт нефти из России упал на 540 тысяч баррелей в день от пикового уровня, который зафиксировали в октябре. Сокращение объемов поставок российской нефти за последние два с половиной месяца особенно ощутимо заметно благодаря портам на западе России. Например, порт в Усть-Луга.

Важно! Доходы от экспорта нефти – это критически важная часть российского бюджета в целом. Кроме того, эти деньги необходимы для финансирования российской агрессии против Украины.

В частности, известно, что за 4 недели до 5 января объемы перевалки черного золота через выше упомянутый порт упали на 25% по сравнению с данными за конец октября. Более того, конце декабря отменили перевалку, по меньшей мере, 5 грузов. Эта тенденция осталась и в январе. За первые 10 дней месяца через порт прошло лишь пять отгрузок сырья – это половина от уровня, который зафиксировали месяцем ранее.

Сокращение объема поставок могло спровоцировать увеличение объемов переработки на нефтяных заводах России, что ограничило доступный объем для отправок за границу. В то же время эксперты отмечают, что инцидент на насосной станции на трубопроводе в Усть-Лугу или недавняя атака украинского дронов на порт не могли столь серьезно повлиять на ситуацию.