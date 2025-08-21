Індія дала зрозуміти, що має намір продовжувати й надалі закуповувати російську нафту, проте підкреслила, що такі постачання будуть залежати від економічної вигоди. Про це заявив посол Індії в Москві Вінай Кумар.

Чому Індія продовжить купувати російську нафту?

Хоча це і не виглядає як пряма обіцянка зберегти стабільний рівень закупівель, заява все ж відображає тенденцію: погіршення відносин між Вашингтоном і Нью-Делі підштовхує Індію до зближення з Москвою, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також "Тіньовий флот" рятує індійський НПЗ: нафту з Росії везуть попри санкції ЄС

У Вашингтоні такі закупівлі розглядають як джерело фінансування російської війни. Президент США Дональд Трамп пригрозив з 27 серпня підвищити мита на індійські товари до 50% – один з найвищих тарифів, що застосовуються до продукції будь-якої країни.

Важливо! З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Індія різко збільшила імпорт російської нафти. Тоді країни "Великої сімки" встановили стелю ціни на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель, прагнучи обмежити доходи Кремля від експорту енергоресурсів.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар у четвер у Москві назвав незрозумілою логіку США.

Ми – країна, якій США останніми роками радили робити все можливе для стабілізації світових енергетичних ринків, у тому числі закуповуючи нафту у Росії,

– заявив він.

Заступник торгового представника Росії в Індії Євген Грива зазначив, що Росія розраховує, що постачання до Індії збережуться на нинішньому рівні, оскільки Москва пропонує нафту зі знижкою приблизно в 5%, що залишає третій за величиною економіці Азії небагато альтернатив, зазначив.

Важливо! На Індію припадає близько 37% усього експорту російської нафти. Індійські державні нафтопереробні заводи вже відновили закупівлі марки Urals після короткої паузи на початку серпня.

Джайшанкар також підкреслив, що країни повинні усунути вузькі місця в торгівлі та знизити нетарифні бар'єри, щоб збільшити товарообіг приблизно на 50% протягом п'яти років і довести його до 100 мільярдів доларів.