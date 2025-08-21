Индия дала понять, что намерена продолжать и в дальнейшем закупать российскую нефть, однако подчеркнула, что такие поставки будут зависеть от экономической выгоды. Об этом заявил посол Индии в Москве Винай Кумар.

Почему Индия продолжит покупать российскую нефть?

Хотя это и не выглядит как прямое обещание сохранить стабильный уровень закупок, заявление все же отражает тенденцию: ухудшение отношений между Вашингтоном и Нью-Дели подталкивает Индию к сближению с Москвой, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В Вашингтоне такие закупки рассматривают как источник финансирования российской войны. Президент США Дональд Трамп пригрозил с 27 августа повысить пошлины на индийские товары до 50% – один из самых высоких тарифов, применяемых к продукции любой страны.

Важно! С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Индия резко увеличила импорт российской нефти. Тогда страны "Большой семерки" установили потолок цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, стремясь ограничить доходы Кремля от экспорта энергоресурсов.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар в четверг в Москве назвал непонятной логику США.

Мы – страна, которой США в последние годы советовали делать все возможное для стабилизации мировых энергетических рынков, в том числе закупая нефть у России,

– заявил он.

Заместитель торгового представителя России в Индии Евгений Грива отметил, что Россия рассчитывает, что поставки в Индию сохранятся на нынешнем уровне, поскольку Москва предлагает нефть со скидкой примерно в 5%, что оставляет третьей по величине экономике Азии немного альтернатив, отметил.

Важно! На Индию приходится около 37% всего экспорта российской нефти. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы уже возобновили закупки марки Urals после короткой паузы в начале августа.

Джайшанкар также подчеркнул, что страны должны устранить узкие места в торговле и снизить нетарифные барьеры, чтобы увеличить товарооборот примерно на 50% в течение пяти лет и довести его до 100 миллиардов долларов.