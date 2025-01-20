Експорт Росії під загрозою: чому компанії не можуть розраховувати на те, що заробили 

Росіяни зіткнулися з додатковою проблемою через посилення американських санкцій. У Росії заявили про негативні наслідки для компаній експортерів.

Росіяни не можуть отримати доходи від експорту

Російські компанії, які займаються експортом, скаржаться на проблеми з повернення валютного виторгу з-за кордону. Головна причина – посилення санкцій США проти банківського сектору. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Заявляють, що закордоном застрягло 30% валютної виручки. Додають, що серйозна сума, відсутність якої негативно впливає на стан компаній та їхню здатність продовжувати свою діяльність. Як-от, організовувати купівлю імпортних товарів.

Зазначають, що проблеми з розрахунками можуть вкрай негативно вдарити по бізнесах, які працюють в таких сферах:

Сировинний експорт.

Високотехнологічне обладнання.

Найскладніше російським експортерам проводити розрахунки з країнами, де традиційно сильні позиції долара. Також йдеться про держави, де банки активно співпрацюють з американськими фінансовими інституціями.

До теми! Затримки з отриманням валютної виручки спровокує сповільнення імпортних потоків в Росію. На цьому фоні чимало експортерів будуть вимушені обмежувати розрахунки зі своїми контрагентами, а це означає, що підрядники не можуть почати проводити нові імпортні постачання.

Як результат, іноземні банки можуть відмовлятися проводити платежі на рахунки навіть кредитних організацій, які не потрапили під санкції. Річ у тому, що західні кредитори вбачають ризики секторальних санкцій.