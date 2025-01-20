Экспорт России под угрозой: почему компании не могут рассчитывать на то, что заработали

Россияне столкнулись с дополнительной проблемой из-за ужесточения американских санкций. В России заявили о негативных последствиях для компаний экспортеров.

Россияне не могут получить доходы от экспорта

Российские компании, которые занимаются экспортом, жалуются на проблемы с возвратом валютной выручки из-за рубежа. Главная причина – ужесточение санкций США против банковского сектора. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Заявляют, что заграницей застряло 30% валютной выручки. Добавляют, что серьезная сумма, отсутствие которой негативно влияет на состояние компаний и их способность продолжать свою деятельность. Например, организовывать покупку импортных товаров.

Отмечают, что проблемы с расчетами могут крайне негативно ударить по бизнесам, которые работают в таких сферах:

Сырьевой экспорт.

Высокотехнологичное оборудование.

Сложнее всего российским экспортерам проводить расчеты со странами, где традиционно сильны позиции доллара. Также речь идет о государствах, где банки активно сотрудничают с американскими финансовыми институтами.

К теме! Задержки с получением валютной выручки спровоцирует замедление импортных потоков в Россию. На этом фоне многие экспортеры будут вынуждены ограничивать расчеты со своими контрагентами, а это означает, что подрядчики не могут начать проводить новые импортные поставки.

Как результат, иностранные банки могут отказываться проводить платежи на счета даже кредитных организаций, которые не попали под санкции. Дело в том, что западные кредиторы видят риски секторальных санкций.