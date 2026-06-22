Вже не Індія: одна країна несподівано стала головним покупцем нафтопродуктів з Росії

Після початку повномасштабної війни в Україні Індія була одним із найбільших покупців російських нафтопродуктів, зокрема мазуту. Однак у травні цього року Саудівська Аравія вийшла у лідери.

Хто купив найбільше нафтопродуктів

За даними трейдерів і аналітичної компанії LSEG, саме Саудівська Аравія імпортувала найбільше мазуту та вакуумного газойлю з Росії, пише Reuters.

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Наразі Саудівська Аравія залишається головним напрямком постачання нафтопродуктів, адже через спеку росте попит на електроенергію та кондиціонування повітря.

Саудівська Аравія, як очікується, спалюватиме більше імпортного мазуту для виробництва електроенергії цього літа через скорочення постачання природного газу,

– пояснюють аналітики.

Це пов’язано з тим, що частина газових потужностей зупинилася після того, як війна на Близькому Сході вплинула на експорт нафти з цього регіону.

Відтак, Росія лише виграла від перебоїв з постачанням, наростивши експорт нафтопродуктів.

Попри це, загальний морський експорт цих нафтопродуктів із Росії до Саудівської Аравії у травні скоротився приблизно на 6% порівняно з квітнем. Загалом обсяг склав близько 3,2 мільйона тонн.

Причиною зниження постачань стали удари українських дронів по російських НПЗ, які зменшили обсяги виробництва та відвантаження нафтопродуктів.

Як змінюється експорт нафтопродуктів

Варто додати, що після повної заборони ЄС на імпорт російських нафтопродуктів, яка набула чинності у лютому 2023 року, основними ринками збуту для Росії стали країни Близького Сходу та Азії.

Однак раніше лідерство утримувала Індія. Але вже у травні 2026 року постачання до Індії скоротилися майже на 30%.

Таким чином, експорт російських нафтопродуктів продовжує швидко змінюватися під впливом геополітичних і сезонних факторів. Попит дедалі більше залежить від енергетичних потреб окремих держав, тоді як логістика залишається нестабільною через санкції та війни.

Нагадаємо, наразі Росія змушена скорочувати видобуток та переробку нафти. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у травні 2026 року видобуток сирої нафти в країні знизився до 8,7 мільйона барелів на добу – на 5% менше ніж в 2025-му та на 10% менше від запланованого рівня