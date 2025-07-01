Саудівська Аравія різко збільшила експорт нафти: як це вплине на ринки

Саудівська Аравія нарощує експорт сирої нафти найвищими темпами за останній рік. Таким чином найбільший учасник ОПЕК+ продовжує реалізовувати стратегію відновлення своєї частки на світовому ринку.

На скільки Саудівська Аравія збільшила експорт

За попереднім аналізом даних про рух танкерів, у червні Саудівська Аравія збільшила постачання нафти на 441 тисяч барелів на добу. Експорт через Перську затоку та Ормузьку протоку продовжуються без серйозних перешкод пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що з цінами на нафти

Ф'ючерси на нафту знижуються на тлі деескалації на близькому сході. Крім того, падіння цін збіглося з неодноразовими закликами президента США Дональда Трампа до зниження цін.

Важливо! У вівторок, 1 липня, ф'ючерси на нафту торгувалися близько 67 доларів за барель.

Саудівська Аравія, де минулого місяця урочисто приймали президента США, схоже, відгукується на прохання Вашингтона: у червні з терміналів на берегах Перської затоки та Червоного моря було відправлено близько 190 млн барелів сирою нафтою.

На скільки Саудівська Аравія може збільшити експорт

Вісім країн-учасниць ОПЕК та їхніх партнерів погодилися збільшити сукупний видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу в травні, червні та липні – втричі більше обсягу, ніж планувався.

Ця угода дозволяє Саудівській Аравії додавати по 167 тисяч барелів на добу кожного місяця.