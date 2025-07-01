Саудівська Аравія різко збільшила експорт нафти: як це вплине на ринки
- Саудівська Аравія збільшила експорт нафти на 441 тисячу барелів на добу у червні, щоб відновити свою частку на світовому ринку.
- Ф'ючерси на нафту знижуються на тлі деескалації на Близькому Сході та закликів президента США до зниження цін.
Саудівська Аравія нарощує експорт сирої нафти найвищими темпами за останній рік. Таким чином найбільший учасник ОПЕК+ продовжує реалізовувати стратегію відновлення своєї частки на світовому ринку.
На скільки Саудівська Аравія збільшила експорт
За попереднім аналізом даних про рух танкерів, у червні Саудівська Аравія збільшила постачання нафти на 441 тисяч барелів на добу. Експорт через Перську затоку та Ормузьку протоку продовжуються без серйозних перешкод пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Що з цінами на нафти
Ф'ючерси на нафту знижуються на тлі деескалації на близькому сході. Крім того, падіння цін збіглося з неодноразовими закликами президента США Дональда Трампа до зниження цін.
Важливо! У вівторок, 1 липня, ф'ючерси на нафту торгувалися близько 67 доларів за барель.
Саудівська Аравія, де минулого місяця урочисто приймали президента США, схоже, відгукується на прохання Вашингтона: у червні з терміналів на берегах Перської затоки та Червоного моря було відправлено близько 190 млн барелів сирою нафтою.
На скільки Саудівська Аравія може збільшити експорт
Вісім країн-учасниць ОПЕК та їхніх партнерів погодилися збільшити сукупний видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу в травні, червні та липні – втричі більше обсягу, ніж планувався.
Ця угода дозволяє Саудівській Аравії додавати по 167 тисяч барелів на добу кожного місяця.