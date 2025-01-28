Санкції США шкодять експорту нафти з Росії

Торгівля російською нафтою, яка призначена для відвантаження в Азії в березні, сповільнюється. Цей регіон є найбільшим покупцем нафти з Росії в останні роки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це пов'язано зі значним розривом в цінах на нафту між покупцями та продавцями в Китаї. Річ у тому, що вартість фрахту танкерів, які перевозять нафту, різко зросла після санкцій США, що вступили в дію 10 січня 2025 року.

Вашингтон спрямував нові санкційні обмеження проти ланцюжка постачання російської нафти. Це останні санкції, які запровадила адміністрація Джозефа Байдена.

Що таке фрахт Це оплата за доставку вантажу будь-яким видом транспорту згідно з умовами договору. Найчастіше цей термін зустрічається у сфері морських й авіа вантажоперевезень

Фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp розповів, що минулого тижня компанія не отримала нових пропозицій щодо постачання нафти у березні. Як правило, Індія отримувала пропозиції щодо нафти з Росії в середині кожного місяця. У компанії очікують, що кількість вантажів з нафтою на березень зменшиться порівняно з тим, що було у січні та грудні.

На Росію припадає 36% нафтового імпорту Індії, яка є однією із найбільших країн в Азії. Водночас частка російської нафти в Китаї становить майже 5 частину від загальних обсягів імпорту у 2024 році. Нагадаємо, що у четвертому кварталі минулого року Саудівська Аравія суттєво зміцнила свої позиції в Азії.