Втрачає ще один важливий ринок: яка країна різко зменшила імпорт нафти з Росії

Туреччина у 2025 році почала купувати менше російської нафти. Натомість країна імпортує рекордні обсяги сировини з Африки.

Туреччина імпортує менше російської нафти

Туреччина значно скоротила імпорт російської нафти. Це пов'язано із посиланням санкцій США, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!News.

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Обсяги імпорту російської нафти до Туреччини зменшилися у 4 рази після того, як американці запровадили санкції проти таких суб'єктів:

"Газпром нефть";

"Сургутнефтегаз";

Понад 180 танкерів тіньового флоту Росії.

Важливо! У лютому Туреччина імпортувала 0,24 мільйона тонн нафти. Тоді як місяцем раніше цей показник становив 1,56 мільйона тонн нафти. При цьому загальні обсяги експорту нафту з Росії впали до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

Це пов'язано з тим, що від російської нафти відмовилася найбільша нафтопереробна компанія Туреччини – Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras). Зокрема, відомо, що стамбульська компанія припинила приймати вантажі з нафтою Urals, а також вимагала, аби нафту експортували з дотриманням цінової стелі, яку встановили країни G7 – 60 доларів за барель.

Крім того, Туреччина збільшила імпорт нафти з Африки. Обсяги купівель нафти з регіону злетіли до максимального рівня за 5 років. Зокрема, йдеться про чорне золото з Лівану та Нігерії.