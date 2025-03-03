Теряет еще один важный рынок: какая страна резко уменьшила импорт нефти из России

Турция в 2025 году начала покупать меньше российской нефти. Зато страна импортирует рекордные объемы сырья из Африки.

Турция импортирует меньше российской нефти

Турция значительно сократила импорт российской нефти. Это связано со ссылкой санкций США, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!News.

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Объемы импорта российской нефти в Турцию уменьшились в 4 раза после того, как американцы ввели санкции против таких субъектов:

"Газпром нефть";

"Сургутнефтегаз";

Более 180 танкеров теневого флота России.

Важно! В феврале Турция импортировала 0,24 миллиона тонн нефти. Тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 1,56 миллиона тонн нефти. При этом общие объемы экспорта нефти из России упали до самого низкого уровня с декабря 2022 года.

Это связано с тем, что от российской нефти отказалась крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Турции – Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras). В частности, известно, что стамбульская компания прекратила принимать грузы с нефтью Urals, а также требовала, чтобы нефть экспортировали с соблюдением ценового потолка, которую установили страны G7 – 60 долларов за баррель.

Кроме того, Турция увеличила импорт нефти из Африки. Объемы покупок нефти из региона взлетели до максимального уровня за 5 лет. В частности, речь идет о черном золоте из Ливана и Нигерии.