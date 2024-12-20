Росія призупинила прокачування нафти через трубопровід "Дружба": все, що відомо про інцидент

Росія призупинила процес транспортування нафти через трубопровід "Дружба", який важливий для Європи. Джерела обізнані з ситуацією розповіли, що сталося і коли Росія може відносити транспортування нафти.

Росія призупинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба"

З 19 грудня Росія призупинила транспортування нафти через трубопровід "Дружба", який зʼєднує російські родовища з нафтопереробними заводами в Європі. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Йдеться про заводи в Угорщині, Словаччині та Чехії. Крім того, через цей трубопровід прокачують нафту з Казахстану до Німеччини.

Додають, що сировина з трубопроводу "Дружба" критично важлива для нафтопереробних заводів компанії MOL в Угорщині та Словаччині. Джерела заявляють, що це пов'язано з технічними проблемами, які виявили на насосній станції Унеча. Це один із найбільших таких об'єктів в Центральній Росії.

У компанії MOL заявила, що очікують на відновлення прокачування нафти через кілька днів. Крім того, вказують, що цей збій не вплине на забезпечення регіону. Водночас ще одне джерело заявило, що постачання не відновлять до кінця